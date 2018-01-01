Переключиться на мобильную версию

Усик: Гвоздик одолел сильного парня

Комментариев: 0
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу своего друга.
Александр Усик и Александр Гвоздик
Александр Усик и Александр Гвоздик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался по поводу победы своего соотечественника Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном. 

"Очень хороший бой. Саша – чемпион мира. Он мой хороший друг, и поэтому это прекрасно.

Читай также: Стивенсона доставили в больницу после боя с Гвоздиком

Выиграл ли Гвоздик или Адонис сам упустил победу? Он выиграл, Стивенсон тут вообще ни при чем. При этом он оделел сильного парня", – сказал Усик в комментарии Boxcaster Boxing.

Напомним, украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде. Вашему вниманию видео нокаута боя Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что по запискам судей Гвоздик уступал Стивенсону на момент остановки боя.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь