Усик: Гвоздик одолел сильного парня

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу своего друга.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался по поводу победы своего соотечественника Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном.

"Очень хороший бой. Саша – чемпион мира. Он мой хороший друг, и поэтому это прекрасно.

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Выиграл ли Гвоздик или Адонис сам упустил победу? Он выиграл, Стивенсон тут вообще ни при чем. При этом он оделел сильного парня", – сказал Усик в комментарии Boxcaster Boxing.

Напомним, украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде. Вашему вниманию видео нокаута боя Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что по запискам судей Гвоздик уступал Стивенсону на момент остановки боя.