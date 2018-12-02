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Гвоздик: Веду себя спокойно, но внутри все разрывается

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Новоиспеченный чемпион мира прокомментировал свою победу над Стивенсоном.
Александр Гвоздик (в центре)
Александр Гвоздик (в центре)
instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинец Александр Гвоздик дал короткий комментарий после фееричной победы над Адонисом Стивенсоном в бою за чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе.

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“Сейчас эмоции переполняют. Очень рад так, знаешь, когда радостно, то радуешься, а так вроде не видно, но я очень рад, просто переполняет радость. Поэтому веду себя спокойно, но внутри все взрывается“, – сказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик отправил Стивенсона в нокаут в 11-м раунде. Смотрите также видео нокаута боя Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки боя украинец проигрывал канадцу по запискам судей.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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vicinq    02.12.2018, 08:25
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vicinq
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