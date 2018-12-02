Гвоздик: Веду себя спокойно, но внутри все разрывается

Новоиспеченный чемпион мира прокомментировал свою победу над Стивенсоном.

Украинец Александр Гвоздик дал короткий комментарий после фееричной победы над Адонисом Стивенсоном в бою за чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе.

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“Сейчас эмоции переполняют. Очень рад так, знаешь, когда радостно, то радуешься, а так вроде не видно, но я очень рад, просто переполняет радость. Поэтому веду себя спокойно, но внутри все взрывается“, – сказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик отправил Стивенсона в нокаут в 11-м раунде. Смотрите также видео нокаута боя Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки боя украинец проигрывал канадцу по запискам судей.