Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри закончили бой вничью

Яркий поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деотей Уайлдер сохранил свой пояс после поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

Весь поединок проходит примерно в одном ключе – Уайлдер работал первым номером, но атаковал предсказуемо и размашисто, благодаря чему Фьюри с легкостью уходил от большинства его ударов. При этом Фьюри много паясничал, игрался и кривлялся.

Британец уверенно забирал раунд за раундом, но поплатился за излишнюю самоуверенность - в 9-й трехминутке Фьюри доигрался до нокдауна, а в финальном раунде еще раз побывал на канвасе, но каждый раз быстро восстанавливался и продолжал схватку.

В итоге судьи после 12 раундов отдали ничью - 115:111 (Уайлдер), 114:110 (Фьюри) и 114:114 (ничья). Два нокдауна не дали Фьюри возможности отобрать титул у Уайлдера.