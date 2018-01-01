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Гвоздик: Стивенсон хорошо попал по мне в 10-м раунде, но я смог восстановиться

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Украинец дал свой комментарий после победы в Квебеке.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
fightnews.info

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал победу над Адонисом Стивенсоном, а также затронул свои дальнейшие планы.

“Эта победа очень много значит для меня. Всю свою жизнь я тренировался для этого и вот теперь получил вознаграждение за все свои труды. От Тедди Атласа в моём углу было очень много помощи. Он точно знал, что мне необходимо было сказать. Мы очень упорно тренировались, и я знал, что собираюсь отправить его в нокаут.

Адонис был действительно великим чемпионом, однако теперь пришло моё время. Он очень хорошо попал по мне в 10-и раунде, но мне удалось восстановиться и завершить поединок. Прежде чем обсуждать свой следующий шаг, я хочу просто отдохнуть. Но я знаю точно, что останусь в полутяжёлом весе и не намерен никуда уходить”,- цитирует Гвоздика fightnews.info.

Напомним, что Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде. После этого канадца доставили в больницу.

 

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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