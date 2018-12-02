Стивенсона доставили в больницу после боя с Гвоздиком

Канадец даже не смог дать комментарий после поражения.

Экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона отправили в больницу после того как он был нокаутирован Александром Гвоздиком.

Как сообщает источник, речь не идет о каком-то серьезном диагнозе, а сделано это лишь в качестве мер предосторожности. После поединка канадец не смог даже прокомментировать завершившийся бой.

Напомним, что Александр Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона в 11-м раунде.