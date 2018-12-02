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Стивенсона доставили в больницу после боя с Гвоздиком

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Канадец даже не смог дать комментарий после поражения.
Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона
Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона
Getty Images

Экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона отправили в больницу после того как он был нокаутирован Александром Гвоздиком.

Как сообщает источник, речь не идет о каком-то серьезном диагнозе, а сделано это лишь в качестве мер предосторожности. После поединка канадец не смог даже прокомментировать завершившийся бой.

Напомним, что Александр Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона в 11-м раунде. 

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.12.2018, 07:50
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Браво Гвоздик!
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