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Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

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Тяжелый бой c Адонисом Стивенсоном завершился победой украинца в одиннадцатом раунде.
Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг), отправив в тяжелый нокаут канадского боксера Адониса Стивенсона, который владел поясом с 2013 года.

Стартовые раунды стали ознакомительными, но в третьем раунде со стартовым гонгом Гвоздик провел неожиданный удар в голову, отправив соперника на канвас, но рефери почему-то не отсчитал нокдаун.

К середине боя на действиях чемпиона начала сказываться усталость. Он неплохо начинал раунды, но затем только лишь отстреливался одиночными левыми.

Гвоздик, напротив, с каждым раундом наращивал обороты, работал комбинациями, здорово перемещался на ногах, заходя за ударную руку.

Тревожные минуты наступили в десятом раунде, когда Гвоздик пропустил сильный удар и от нокдауна его спасли лишь канаты. Дальше Саша спасся в клинчах, а в концовке раунда уже украинец выдал хорошую серию ударов в голову сопернику, быстро успев восстановиться.

Между раундами тренер Стивенсона мотивировал добивать Гвоздика, заявив, что "украинец мертв", но мертвым оказался канадец - Гвоздик поднажал, провел пару серий точных ударов, вынудил чемпиона перейти в режим выживания, после чего отправил на канвас. Стивенсон не поднялся и рефери незамедлительно остановил схватку.

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Теги: Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, бокс
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