Усик: Я думаю, что победит Фьюри

Александр Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик спрогнозировал результат поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Украинец считает, что у британца больше шансов на победу.

"Я думаю, Фьюри победит. Не знаю почему, но думаю, Фьюри победит", - сказал Усик во время прямого эфира в своем Instagram.

Напомним, бой Уайлдера и Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря. Следить за боем можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что сам Усик сейчас находится в Квебеке куда вместе с Василием Ломаченко прилетел поддержать Александра Гвоздика в поединке против Адониса Стивенсона.