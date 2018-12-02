Усик: Я думаю, что победит Фьюри
Александр Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик спрогнозировал результат поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
Украинец считает, что у британца больше шансов на победу.
"Я думаю, Фьюри победит. Не знаю почему, но думаю, Фьюри победит", - сказал Усик во время прямого эфира в своем Instagram.
Напомним, бой Уайлдера и Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря. Следить за боем можно в онлайн трансляции на нашем сайте.
Отметим, что сам Усик сейчас находится в Квебеке куда вместе с Василием Ломаченко прилетел поддержать Александра Гвоздика в поединке против Адониса Стивенсона.
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