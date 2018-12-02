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Усик: Я думаю, что победит Фьюри

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Александр Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик спрогнозировал результат поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Украинец считает, что у британца больше шансов на победу.

"Я думаю, Фьюри победит. Не знаю почему, но думаю, Фьюри победит", - сказал Усик во время прямого эфира в своем Instagram.

Напомним, бой Уайлдера и Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря. Следить за боем можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что сам Усик сейчас находится в Квебеке куда вместе с Василием Ломаченко прилетел поддержать Александра Гвоздика в поединке против Адониса Стивенсона.

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Теги: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    02.12.2018, 00:02
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Духовный_скреп
Да ну на...)))Цыган будет бит.
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