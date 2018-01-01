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Ортис: Чем дольше будет длиться бой, тем больше шансов будет у Тайсона

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Луис Ортис сделал прогноз на бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший соперник Деонтея Уайлдера Луис Ортис рассказал, чего ждет от поединка чемпиона WBC в супертяжелом весе и претендента на титул Тайсона Фьюри.

"Я жду интересного боя. Всем понятно, что Деонтей хотел побоксировать с высоким соперником, и это делает интригу, но я не думаю, что Уайлдер испытает какие-то проблемы с Фьюри. Они оба большие парни, но если кто-то и сможет нокаутировать, то это американец. Но, нельзя не отметить, что чем дольше будет идти бой, тем больше шансов будет у Тайсона. У него реально неудобный стиль. Если же Уайлдер сможет потрясти его на старте, то для Фьюри это будет быстрая ночь", - цитирует Ортиса BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что не считает Тайсона Фьюри победителем боя с Владимиром Кличко.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, Тайсон Фьюри, бокс
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