Ортис: Чем дольше будет длиться бой, тем больше шансов будет у Тайсона

Луис Ортис сделал прогноз на бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Бывший соперник Деонтея Уайлдера Луис Ортис рассказал, чего ждет от поединка чемпиона WBC в супертяжелом весе и претендента на титул Тайсона Фьюри.

"Я жду интересного боя. Всем понятно, что Деонтей хотел побоксировать с высоким соперником, и это делает интригу, но я не думаю, что Уайлдер испытает какие-то проблемы с Фьюри. Они оба большие парни, но если кто-то и сможет нокаутировать, то это американец. Но, нельзя не отметить, что чем дольше будет идти бой, тем больше шансов будет у Тайсона. У него реально неудобный стиль. Если же Уайлдер сможет потрясти его на старте, то для Фьюри это будет быстрая ночь", - цитирует Ортиса BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что не считает Тайсона Фьюри победителем боя с Владимиром Кличко.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.