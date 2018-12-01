Уайлдер: Фьюри не победил Кличко

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не считает, что Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в их поединке в 2015 году. По словам американца, победа Фьюри - это заслуга украинского боксера.

"Я нокаутировал каждого боксера, с которым боксировал. И вы это видели. А вот Фьюри этого не делал? Почему у него так мало нокаутов?

А тот бой с Кличко? Он не побеждал Кличко, Владимир сам себя победил. Это все знают. Если бы тогда он нанес больше ударов, бой был бы другим. И Фьюри тоже это знает. Фьюри был уверен в себе, только потому, что Кличко наносил мало ударов. Ты чувствуешь себя увереннее, если против тебя в ринге боксерская груша.

Но в субботу в ринге будет совсем другой зверь. У тебя другой подход и культура. Мы из разных мест. Из разных миров. И я не могу дождаться, когда смогу тебя победить", – цитирует Уайлдера BoxingScene.

Отметим, что на церемонии взвешивания Фьюри оказался на 20 кг тяжелее Уайлдера.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри состоится в ночь с 1 на 2 декабря, а следить за боем онлайн можно в нашей трансляции.