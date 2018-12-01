Ломаченко и Усик прибыли в Квебек, чтобы поддержать Гвоздика

Александр Гвоздик заручился поддержкой украинских чемпионов.

В ночь с 1 на 2 декабря Александр Гвоздик будет боксировать за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC против Адониса Стивенсона.

Александр Усик и Василий Ломаченко прибыли в Квебек, где состоится бой, чтобы поддержать соотечественника. Усик, к слову, специально для этого и пересек океан несколько дней назад. А Василий Ломаченко, несмотря на то, что скоро сам будет отстаивать свой пояс в ринге, нашел время, чтобы полететь на бой Гвоздика.

Напомним, что на нашем сайте можно следить за онлайн-трансляцией боя Александра Гвоздика.