Фьюри – Уайлдер: Ортис сделал прогноз на бой

Кубинец поделился ожиданиями от предстоящего боксерского поединка Фьюри – Уайлдер.

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Луис Ортис считает, что Деонтей Уайлдер сумеет одержать победу в бою против Тайсона Фьюри.

"Если Фьюри решит много двигаться и боксировать осторожно, он может продлить бой. Но если он выйдет "рубиться", все закончится быстро. Уайлдер поймает его. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом", – рассказал кубинец.

Напомним, Луис Ортис был нокаутирован Деонтеем Уайлдером в марте 2018 года. Он неоднократно призывал американца провести с ним поединок-реванш.

Вечер бокса Уайлдер – Фьюри состоится 1-го декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя.