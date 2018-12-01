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Фьюри – Уайлдер: Ортис сделал прогноз на бой

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Кубинец поделился ожиданиями от предстоящего боксерского поединка Фьюри – Уайлдер.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Луис Ортис считает, что Деонтей Уайлдер сумеет одержать победу в бою против Тайсона Фьюри.

"Если Фьюри решит много двигаться и боксировать осторожно, он может продлить бой. Но если он выйдет "рубиться", все закончится быстро. Уайлдер поймает его. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом", – рассказал кубинец.

Напомним, Луис Ортис был нокаутирован Деонтеем Уайлдером в марте 2018 года. Он неоднократно призывал американца провести с ним поединок-реванш.

Вечер бокса Уайлдер – Фьюри состоится 1-го декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  01.12.2018, 18:25
Оценка:  0
ВоблаВологда
Мое мнение, Фьюри станет сегодня чемпионом мира. А потом и абсолютным чемпионом мира. Ай нэнэ, цыгане победу нагадали своему королю))))).
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