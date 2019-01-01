Бах успокоил спортсменов: бокс на Олимпиаде 2020 будет

В МОК намерены сделать все, чтобы защитить спортсменов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции в Токио, что организация заинтересована в проведении олимпийского турнира по боксу в 2020-м году.

"Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошел", – заявил Бах.

Накануне МОК по итогам заседания исполкома опубликовал заявление, в котором говорилось о планах заморозить проведение боксерского турнира на Играх-2020 в Токио из-за расследования в отношении АИБА