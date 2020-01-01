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Санчес: Фьюри может победить, если не совершит ошибку

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Известный тренер считает равными шансы на победу в бою Уайлдер - Фьюри.
Санчес: Фьюри может победить, если не совершит ошибку

Известный тренер Абель Санчес, в лагере которого экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел две недели во время подготовки к поединку против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, считает, что оба соперника имеют в предстоящем бою примерно равные шансы на успех.

"Тайсон Фьюри - очень хитрый и очень неудобный боксер. У него очень большая дистанция атаки, он необычайно хорошо двигается для человека своих габаритов.

Он не случайно победил Владимира Кличко, он на самом деле очень одаренный боксер. Однако противостоять ему в субботу вечером будет тоже очень одаренный соперник. Это бой, в котором трудно заранее определить победителя.

Если Тайсон не совершит ошибку, бой вполне может продлиться все 12 раундов. Он может перебоксировать Уайлдера, вполне может не позволить ему выйти на дистанцию атаки за счет хорошей работы ног. Но если он ошибется, как это было в поединке против Стива Каннингема, и Деонтей Уайлдер нанесет свой удар правой...

Это действительно поединок с равными шансами, в последние шесть недель я несколько раз менял свое мнение о том, кто является фаворитом. У Деонтея несомненно будут свои удачные моменты. Сейчас я придерживаюсь мнения, что оба имеют равные шансы на победу", - отметил Санчес.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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