Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 20 кг

Уайлдер показал едва ли не самый маленький свой вес перед боем в профессионалах.

В Лос-Анджелесе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер прошли официальную церемонию взвешивания накануне своего поединка.

По ее итогам Тайсон Фьюри значительно перевесил оппонента. Вес британца составил 116,3 кг, в то время как Уайлдер потянул на 96,3 кг.

Поскольку и Уайлдер, и Фьюри могли устроить драку в любой момент, особенно во время традиционного противостояния взглядов, их развели на почтительное расстояние.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Лос-Анджелесе (США). Следить за [[link_local link_article_id="702301"]]онлайн-трансляцией[[/link_local]] поединка можно на нашем сайте. Начало трансляции ориентировочно в 6:00 по киевскому времени.