Переключиться на мобильную версию

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 20 кг

Комментариев: 0
Уайлдер показал едва ли не самый маленький свой вес перед боем в профессионалах.
Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 20 кг

В Лос-Анджелесе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер прошли официальную церемонию взвешивания накануне своего поединка.

По ее итогам Тайсон Фьюри значительно перевесил оппонента. Вес британца составил 116,3 кг, в то время как Уайлдер потянул на 96,3 кг.

Поскольку и Уайлдер, и Фьюри могли устроить драку в любой момент, особенно во время традиционного противостояния взглядов, их развели на почтительное расстояние.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Лос-Анджелесе (США). Следить за [[link_local link_article_id="702301"]]онлайн-трансляцией[[/link_local]] поединка можно на нашем сайте. Начало трансляции ориентировочно в 6:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь