Беринчик: Гвоздик покажет Стивенсону всю красоту украинского бокса

Украинский легковес верит в победу Александра Гвоздика.

Обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) поделился мнением по поводу боя Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) и Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО).

“Стивенсон - опытный боксер, а у таких всегда есть шанс нокаутировать. В последнюю секунду, в последнем раунде. Они в душе чемпионы, никто не хочет проигрывать. Будет очень зрелищный бой. Мы все ждем и верим в победу Саши Гвоздика.

Он покажет Стивенсону украинскую школу, даст ему двоечку с левым на выходе и тогда канадец узнает всю красоту украинского бокса“, - цитирует Беринчика Luckypunch.net.

Напомним, бой Гвоздик - Стивенсон состоится завтра, 1 декабря.