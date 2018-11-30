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Беринчик: Гвоздик покажет Стивенсону всю красоту украинского бокса

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Украинский легковес верит в победу Александра Гвоздика.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
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Обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) поделился мнением по поводу боя Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) и Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО).

“Стивенсон - опытный боксер, а у таких всегда есть шанс нокаутировать. В последнюю секунду, в последнем раунде. Они в душе чемпионы, никто не хочет проигрывать. Будет очень зрелищный бой. Мы все ждем и верим в победу Саши Гвоздика.

Он покажет Стивенсону украинскую школу, даст ему двоечку с левым на выходе и тогда канадец узнает всю красоту украинского бокса“, - цитирует Беринчика Luckypunch.net.

Напомним, бой Гвоздик - Стивенсон состоится завтра, 1 декабря.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик
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Источник: luckypunch.net

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.11.2018, 17:25
Оценка:  -2
гость
Да все узнают, когда Гвоздик при падении обдрищет трусы, у Стивенсона в бытность сутенером и укрогеи работали, их в Канаде дохуя!
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