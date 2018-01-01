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Гвоздик - Стивенсон: лучшие нокауты боксеров

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Видео лучших нокаутов Александра Гвоздика и Адониса Стивенсона.

Гвоздик - Стивенсон: подборка лучших нокаутов в карьере боксеров
Гвоздик - Стивенсон: подборка лучших нокаутов в карьере боксеров
instagram.com/adonissuperman/

Временный чемпион мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) и обладатель титула Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) в субботу, 1 декабря, проведут чемпионский бой в Квебеке.

В преддверии этого боя предлагаем вам видео с подборкой лучших нокаутов в карьере боксеров:

Бой Стивенсон – Гвоздик пройдет 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция чемпионского поединка, которая начнется в 1:30 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры называют украинского боксера фаворитом этого боя.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, видео
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