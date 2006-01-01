Гвоздик – Стивенсон: анонс боя

Украинец Александр Гвоздик имеет шанс стать чемпионом мира по версии WBC.

Украина на данный момент имеет троих чемпионов мира в профессиональном боксе. В ночь с 1 на 2 декабря у нас может появиться еще один чемпион – Александр Гвоздик.

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Александр Гвоздик перешел в профессионалы вместе с Василием Ломаченко и Александром Усиком, но если Ломаченко выиграл титулы в трех весовых категориях, а Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, то Гвоздик только сейчас получил титульный шанс.

Тут, конечно, Гвоздику “не повезло“ с дивизионом. Чемпионскими титулами в полутяжелом весе долгое время владели Сергей Ковалев и Адонис Стивенсон. С россиянином у Гвоздика дружеские отношения, поэтому украинец с командой нацелились на титул WBC и даже поражение Ковалева Уорду и последующие события не сбили команду украинца с намеченного пути.

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При этом Стивенсон не горел желанием проводить бой с малоизвестным, но опасным украинцем и добиться такого права Гвоздику удалось только весной после победы над Амаром. Тогда Гвоздик завоевал титул “временного“ чемпиона, а также статус обязательного претендента на бой со Стивенсоном. Для канадского чемпиона эта обязательная защита станет первой за 5,5 лет.

Поединок Стивенсон – Гвоздик пройдет на главном ринге в Канаде - в Квебеке на арене Videotron Centre (до 20 тысяч зрителей).

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41-летний Стивенсон начал свою карьеру в далеком 2006 году и проиграл лишь раз – в 2010 году техническим нокаутом Дарнеллу Буну. Титул чемпиона мира по версии WBC он завоевал в 2013 году и с тех пор провел 7 добровольный защит.

Последний бой Стивенсон провел в мае этого года против шведа Баду Джека – после 12 раундов судьи выставили ничью, что сохранило канадцу титул.

Стивенсон – умный и опасный боксер с большим опытом, но он возрастной, что должно сыграть на руку украинцу Александру Гвоздику.

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Гвоздик является непобежденным на профессиональном ринге, на котором он с 2014 года. Украинца плавно ведут к титульному бою, на пути к которому он победил крепких соперников. Среди его жертв Наджиб Мохаммеди, Томми Карпенси, Айзек Чилемба и Юниески Гонсалес.

Готовился к бою Гвоздик под руководством нового наставника - знаменитого американца Тедди Атласа. Атлас продуктивно поработал со многими известными тяжеловесами - американцами Майклом Мурером, Шенноном Бриггсом, Кирком Джонсоном и другими.

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Гвоздик на протяжении всей карьеры является немного недооцененным боксером, из-за спокойного характера находясь в тени Усика и Ломаченко. Но, при этом, он очень умный, с отличным ударом и впечатляющим техническим арсеналом.

Кроме того, он очень работоспособный и впитывает что-то новое, как губка, поэтому пусть вас не смущает то, что с Атласом они только начали работать – новый тренер с украинцем, наверняка, придумали достаточно заготовок под Стивенсона.

Единственное, что вызывает опасение - Гвоздик довольно медленно входит в бой. За ним это “тянется“ еще с любительских времен и тот же Карпенси едва этим не воспользовался, отправив Гвоздика в нокдаун в первом раунде. Стивенсон тоже попытается нокаутировать украинца в дебюте боя, тогда как от Александра можно ожидать тактики, которую выбрал Баду Джек, но попробовать улучшить ее, а не просто дождаться момента, когда возрастной Адонис устанет.

В любом случае, бой выглядит очень интригующим. Шансы на победу примерно равны, но если Гвоздик избежит ошибок и реализует свой план на бой, мы вполне вероятно получим нового чемпиона мира.

Бой Стивенсон – Гвоздик пройдет 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция чемпионского поединка.

Отметим, что боксеры провели традиционную дуэль взглядов.