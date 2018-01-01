Беллью выбрал фаворита в бою Уайлдер - Фьюри

При этом британец надеется, что его прогноз не оправдается.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, кого считает фаворитом в поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Читай также: Уайлдер: Я не боюсь проиграть Фьюри

"Признаюсь честно, что когда узнал о бое Фьюри с Уайлдером, то не давал ни единого шанса Тайсону. А потом я пару раз с ним встретился и убедился, что он в отличной форме.

Читай также: Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера во время спаррингов

Предполагаю, что выиграет Деонтей, но знаете, я никогда прежде не хотел, чтобы мой прогноз не оправдался. Я буду молиться за Фьюри, буду искренне за него болеть. Надеюсь, что трехлетний перерыв ему не помешает", - приводит слова Беллью TalkSport.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Лос-Анджелесе (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Вашему вниманию также анонс боя Уайлдер - Фьюри.

Отметим, что в своем последнем бою Тони Беллью проиграл украинцу Александру Усику в 8-м раунде после нокаута. По окончанию поединка британец объявил о завершении карьеры.