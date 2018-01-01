Переключиться на мобильную версию

Беллью выбрал фаворита в бою Уайлдер - Фьюри

Комментариев: 0
При этом британец надеется, что его прогноз не оправдается.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, кого считает фаворитом в поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Читай также: Уайлдер: Я не боюсь проиграть Фьюри

"Признаюсь честно, что когда узнал о бое Фьюри с Уайлдером, то не давал ни единого шанса Тайсону. А потом я пару раз с ним встретился и убедился, что он в отличной форме.

Читай также: Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера во время спаррингов

Предполагаю, что выиграет Деонтей, но знаете, я никогда прежде не хотел, чтобы мой прогноз не оправдался. Я буду молиться за Фьюри, буду искренне за него болеть. Надеюсь, что трехлетний перерыв ему не помешает", - приводит слова Беллью TalkSport.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Лос-Анджелесе (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Вашему вниманию также анонс боя Уайлдер - Фьюри.

Отметим, что в своем последнем бою Тони Беллью проиграл украинцу Александру Усику в 8-м раунде после нокаута. По окончанию поединка британец объявил о завершении карьеры.

Поделись:
Теги: бокс, Тони Беллью, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, прогноз
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь