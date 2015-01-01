Уайлдер – Фьюри: анонс боя

Два непобедимых супертяжеловеса определят "линейного" чемпиона.

В январе 2016 года Тайсон Фьюри, перед этим сенсационно одолевший Владимира Кличко, приехал в США на бой чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера против Артура Шпильки.

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После боя британец выбрался на ринг и дал понять, что хочет боксировать с Уайлдером. Тот тоже был не прочь. Тогда казалось, что это была первая стадия раскрутки поединка, но не срослось. Тайсон Фьюри дважды сорвал реванш с Кличко, ушел в депрессию, стал принимать наркотики и, казалось, закончил с боксом.

Но этим летом он вернулся, победил двух “мешков“ и получил чемпионский бой. Тут же американцы вспомнили, что Тайсон Фьюри является “линейным“ чемпионом, ведь после завоевания титулов он так никому и не проиграл, хоть и остался уже без них.

Самое главное для боксеров, что они успешно раскрутили бой и каждый за него получит самые большие в карьере гонорары. Уайлдер сможет в случае победы потешить свое самолюбие и повысить свое положение в глазах британской публики перед ожидаемой встречей в ринге с Энтони Джошуа.

Для Тайсона Фьюри на кону кроме денег возможность вернуться на вершину. В него мало кто верит, но все эксперты сходятся, что это не будет “miss match“, то есть без шансов для Фьюри.

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Оба боксера не знаю вкус поражений. Деонтею Уайлдеру (40-0, 39 КО) - 33 года. Он владеет своим поясом WBC с января 2015-го, проведя с того момента 7 защит. Крайняя из них состоялась в марте, Деонтею противостоял опасный, непобежденный кубинец Луис Ортис, но в 10-м раунде он пал под натиском ударов чемпиона.

Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) моложе, ему 30 лет. Пик карьеры “Цыганского короля“ припал на ноябрь 2015 года, когда он в Германии выиграл у нашего Владимира Кличко, что принесло Тайсону пояса IBF, IBO, WBO и WBA.

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Фьюри не уступает Уайлдеру в росте (201 см у американца против 206 у британца) и размахе рук (211 см против 216). А еще у него очень неудобный стиль, в чем в свое время убедился Владимир Кличко. Фьюри технически более лучший боксер, чем Уайлдер и вполне способен одержать победу по очкам.

Загадкой является лишь форма Фьюри. То, что он сбросил порядка 60 кг, провел себя в нужные кондиции – еще не о чем не говорит. Победы против албанца Сефера Сефери и Франческо Пьянеты также не дали ответов на эти вопросы.

Уайлдер умеет бить – 39 побед в 40 боях у него досрочные. Но помимо удара у него хорошая скорость и крепкая челюсть. Вот только сумеет ли он попасть под Фьюри. Потому как, если британец сумеет навязать свой стиль боя, то Уайлдеру будет очень тяжело что-то сделать.

В общем, прогноз на бой Уайлдер – Фьюри сводится к тому, что не понятно, в какой форме к бою подходит Фьюри. На ринг выйдут боксеры разных стилей и вопрос в том, кто будет работать первым номером. И если это будет Фьюри, то как надолго его хватит.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Лос-Анджелесе (США). Следить за онлайн трансляцией поединка можно на нашем сайте.