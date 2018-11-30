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Стивенсон: Если Гвоздик ошибется, я его поймаю

Комментариев: 2
Адонис Стивенсон намерен нокаутировать украинца.
Стивенсон: Если Гвоздик ошибется, я его поймаю

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон на пресс-конференции перед своей защитой против украинца Александра Гвоздика заявил, что намерен нокаутировать соперника.

"Нацеливаюсь на нокаут. Такой уж у меня настрой, и тренируюсь я именно под эту развязку, хотя могу пройти все 12 раундов.

Знаю - если он ошибется, я его поймаю, стоит ему оступиться лишь раз за 12 раундов... Одна ошибка, один удар. И все. Короче, я его поймаю, и на этом все, спокойной ночи", - заявил Стивенсон.

Бой Стивенсон – Гвоздик пройдет 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция чемпионского поединка.

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Теги: Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  30.11.2018, 08:31
Оценка:  0
петенька
Стивенсон Гвоздя в сраку..
петенька  (аноним)  30.11.2018, 08:13
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
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