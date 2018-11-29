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Фьюри назвал Усика мелким для хэвивейта

Комментариев: 5
Тайсон Фьюри считает, что украинскому боксеру не нужно переходить в супертяжелый вес.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением относительно перспектив абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в хэвивейте.

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“Усик очень хорош для своих размеров, но он слишком мелкий для здоровых боксеров из хэвивейта, типо меня, Уайлдера или Джошуа. Каждый из нас спокойно вырубит его. Он слишком мелкий для этого дивизиона.

Усик спокойно справится с малоподвижным тяжелым боксером. Но тот, кто обладает атлетизмом и высоким ростом, размажет Усика в ринге“, - приводит слова Фьюри Give Me Sport.

Ранее Александр Усик заявил, что пока окончательно не решил переходить в супертяжелый вес.

Отметим, что британский промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных соперников украинца в хэвивейте.

Напомним, 1 декабря Тайсон Фьюри сразится с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Александр Усик
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Комментариев (5)
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big-pronto36    29.11.2018, 22:31
Оценка:  0
big-pronto36
Настучит он тебе по иблищу и будешь сопли глотать!
Негорро    29.11.2018, 21:59
Оценка:  -2
Негорро
Уважаю Саню и всегда за него болею.Но Фьюри прав.После пропущенных битух от супертяжей уровня Фьюри,Уайлдера и Джошуа,Сане станет очень нехорошо и очень больно.Он слишком хрупок для этих мутантов!!!
Негорро    29.11.2018, 22:02
Оценка:  -2
Негорро
Именно поэтому нужно чтобы в ринг вернулся нынешний МЭРин Киева со своей голубой сестрой Вавой.Вернулись и получили от этих трёх мутантов по своим козлиным пейсатым черепушкам...А Сане Усику там делать нечего.
гость  (аноним)  29.11.2018, 20:45
Оценка:  -2
гость
Сейчас если Фура заберёт пояс у Дылдера. То какой из Вусика соперник. Фура его щелбаном уронит..
гость  (аноним)  29.11.2018, 20:35
Оценка:  -3
гость
Усик и сам об это знает . ему бы в балет цены не было..
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