Фьюри назвал Усика мелким для хэвивейта

Тайсон Фьюри считает, что украинскому боксеру не нужно переходить в супертяжелый вес.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением относительно перспектив абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в хэвивейте.

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“Усик очень хорош для своих размеров, но он слишком мелкий для здоровых боксеров из хэвивейта, типо меня, Уайлдера или Джошуа. Каждый из нас спокойно вырубит его. Он слишком мелкий для этого дивизиона.

Усик спокойно справится с малоподвижным тяжелым боксером. Но тот, кто обладает атлетизмом и высоким ростом, размажет Усика в ринге“, - приводит слова Фьюри Give Me Sport.

Ранее Александр Усик заявил, что пока окончательно не решил переходить в супертяжелый вес.

Отметим, что британский промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных соперников украинца в хэвивейте.

Напомним, 1 декабря Тайсон Фьюри сразится с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.