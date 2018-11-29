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Уайлдер: Я не боюсь проиграть Фьюри

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Деонтей Уайлдер заявил, что не боится потерять 0 в графе поражений.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал, что не боится поражения в бою против Тайсона Фьюри.

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“Я не боюсь проиграть Фьюри, не боюсь потерять 0 в графе поражений. Я выхожу на ринг не ради того, чтобы быть непобедимым. Конечно, никто не хочет проигрывать, но я не зациклен на этом. Даже если проиграю, я могу вернуться.

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Сколько раз проигрывали величайшие боксеры? Такие, как Мохаммед Али. Сколько раз они проигрывали и возвращались? Только так становятся двукратными, трехкратными, четырехкратными чемпионами мира“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение действующему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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