Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера во время спаррингов
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что Владимир Кличко два раза отправлял Деонтея Уайлдера в тяжелый нокдаун во время их спаррингов.
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"Уайлдер не является более сложным соперником, чем Кличко, в этом я точно уверен. Деонтей не дотягивает до уровня Владимира. Один надежный источник рассказал мне, что Владимир дважды ронял Уайлдера во время их спаррингов.
Уайлдер даже не смог после этого продолжать драться, и покидал ринг", - приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, 1 декабря в Лос-Анджелесе состоится вечер бокса, во время которого Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в бою против Тайсона Фьюри.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Также в преддверии боя представляем вам подборку лучших нокаутов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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