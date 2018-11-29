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Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера во время спаррингов

Комментариев: 2
Тайсон Фьюри не сомневается, что может выиграть у Деонтея Уайлдера.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что Владимир Кличко два раза отправлял Деонтея Уайлдера в тяжелый нокдаун во время их спаррингов.

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"Уайлдер не является более сложным соперником, чем Кличко, в этом я точно уверен. Деонтей не дотягивает до уровня Владимира. Один надежный источник рассказал мне, что Владимир дважды ронял Уайлдера во время их спаррингов.

Уайлдер даже не смог после этого продолжать драться, и покидал ринг", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, 1 декабря в Лос-Анджелесе состоится вечер бокса, во время которого Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в бою против Тайсона Фьюри.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Также в преддверии боя представляем вам подборку лучших нокаутов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Владимир Кличко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.11.2018, 20:31
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гость
Его не только Кличко ронял. многие роняли. и ты постараешься..
гость  (аноним)  29.11.2018, 20:23
Оценка:  0
гость
Сейчас его качают дерьмом .
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