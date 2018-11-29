Фьюри: Кличко дважды ронял Уайлдера во время спаррингов

Тайсон Фьюри не сомневается, что может выиграть у Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что Владимир Кличко два раза отправлял Деонтея Уайлдера в тяжелый нокдаун во время их спаррингов.

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"Уайлдер не является более сложным соперником, чем Кличко, в этом я точно уверен. Деонтей не дотягивает до уровня Владимира. Один надежный источник рассказал мне, что Владимир дважды ронял Уайлдера во время их спаррингов.

Уайлдер даже не смог после этого продолжать драться, и покидал ринг", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, 1 декабря в Лос-Анджелесе состоится вечер бокса, во время которого Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в бою против Тайсона Фьюри.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Также в преддверии боя представляем вам подборку лучших нокаутов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.