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Деонтей Уайлдер: видео лучших нокаутов чемпиона мира в супертяжелом весе

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Смотрите лучшие нокауты в исполнении американского боксера Деонтея Уайлдера.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, известный своим нокаутирующим ударом, проведет защиту титула в поединке против экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри.

Американец провел 40 боев на профессиональном ринге и ни разу не потерпел поражения. Кроме того, Уайлдер в 39-ти поединках отправил соперников в нокаут.

Представляем подборку лучших нокаутов Деонтея Уайлдера:

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Отметим, что по прогнозам букмекеров, победу одержит нынешний чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Также смотрите подборку лучших боев и нокаутов Тайсона Фьюри.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, видео, нокаут, лучшие моменты
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