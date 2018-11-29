Тайсон Фьюри: видео лучших боев и нокаутов британца

Вашему вниманию подборка лучших боев и нокаутов Тайсона Фьюри, который в ближайшие выходные попытается вернуть себе титул чемпиона.

Тайсон Фьюри Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри вернулся в ринг, чтобы вновь стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Фьюри поборется за титул с американским боксером Деонтеем Уайлдером.

В преддверии этого поединка предлагаем вспомнить лучшие бои и нокауты Тайсона Фьюри:

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Также в Украине можно будет посмотреть бой в прямом эфире на телеканале Интер.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение действующему чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.