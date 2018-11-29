Переключиться на мобильную версию

Тайсон Фьюри: видео лучших боев и нокаутов британца

Комментариев: 1
Вашему вниманию подборка лучших боев и нокаутов Тайсона Фьюри, который в ближайшие выходные попытается вернуть себе титул чемпиона.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри вернулся в ринг, чтобы вновь стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Фьюри поборется за титул с американским боксером Деонтеем Уайлдером.

В преддверии этого поединка предлагаем вспомнить лучшие бои и нокауты Тайсона Фьюри:

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Также в Украине можно будет посмотреть бой в прямом эфире на телеканале Интер.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение действующему чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, видео, лучшие моменты, бой, нокаут
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.11.2018, 16:06
Оценка:  0
гость
Завалит Тайсон это средневековье..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь