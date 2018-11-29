Гвоздик приехал в Квебек для поединка со Стивенсоном
1 декабря состоится бой Гвоздик - Стивенсон.
Украинец Александр Гвоздик прибыл в Канаду, где его состоится бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC против Адониса Стивенсона.
Сегодня, 29 ноября, Гвоздик и Стивенсон проведут пресс-конференцию, а на следующий день боксеров ждет церемония взвешивания.
Бой Стивенсон - Гвоздик пройдет 1 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.
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