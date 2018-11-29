Гвоздик приехал в Квебек для поединка со Стивенсоном

1 декабря состоится бой Гвоздик - Стивенсон.

Украинец Александр Гвоздик прибыл в Канаду, где его состоится бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC против Адониса Стивенсона.

Сегодня, 29 ноября, Гвоздик и Стивенсон проведут пресс-конференцию, а на следующий день боксеров ждет церемония взвешивания.

Бой Стивенсон - Гвоздик пройдет 1 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.