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Гвоздик приехал в Квебек для поединка со Стивенсоном

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1 декабря состоится бой Гвоздик - Стивенсон.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Украинец Александр Гвоздик прибыл в Канаду, где его состоится бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC против Адониса Стивенсона.

Сегодня, 29 ноября, Гвоздик и Стивенсон проведут пресс-конференцию, а на следующий день боксеров ждет церемония взвешивания.

Бой Стивенсон - Гвоздик пройдет 1 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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Источник: instagram.com

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Комментариев (1)
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Костыль  (аноним)  29.11.2018, 12:23
Оценка:  -3
Костыль
Гвоздь сильно поржавел! Пора перчатки на гвоздь вешать!
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