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Стивенсон: Я - король полутяжелого дивизиона

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Боксер заявил, что готов защищать титул с любым претендентом.
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон
Getty Images

Чемпион мир по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон заявил, что готов боксировать с кем угодно.

“Я - король полутяжелого веса. Я - линейный чемпион. Разве есть сейчас кто-то еще, кто мог бы похвастаться этим? Я владею этим званием шесть лет. Я - король. И я готов к бою с любым из чемпионов: Артуром Бетербиевым, Саулем Альваресом, Дмитрием Биволом. Я готов драться с любым чемпионом. Я надеюсь на объединение титулов“, - цитирует боксера Skysports.

Cовсем скоро канадец встретится с украинцем Александром Гвоздиком, который попробует отобрать его титул.

Бой Стивенсон – Гвоздик состоится 1 декабря в канадском Квебеке.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Стивенсон – Гвоздик.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон
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Источник: skysports.com

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