Бывший соперник Усика хочет реванша

Майкл Хантер уверен, что сможет победить Усика.

Американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО) считает, что сможет победит украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в реванше.

“Я многому научился в бою против Усика, но перед тем поединком я 11 месяцев не дрался. Я знаю, что Усик, вероятнее всего, поднимется в супертяжелый вес, так что был бы рад провести с ним еще один бой. Я уверен, что смогу побить его, как в тяжелом, так и в супертяжелом дивизионах“, - цитирует Boxing Scene.

Напомним, бой Усик – Хантер состоялся 8 апреля 2017 года. Украинский боксер победил единогласным решением судей.