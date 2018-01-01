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Бывший соперник Усика хочет реванша

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Майкл Хантер уверен, что сможет победить Усика.
Майкл Хантер и Александр Усик
Майкл Хантер и Александр Усик
Getty Images

Американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО) считает, что сможет победит украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в реванше.

“Я многому научился в бою против Усика, но перед тем поединком я 11 месяцев не дрался. Я знаю, что Усик, вероятнее всего, поднимется в супертяжелый вес, так что был бы рад провести с ним еще один бой. Я уверен, что смогу побить его, как в тяжелом, так и в супертяжелом дивизионах“, - цитирует Boxing Scene.

Напомним, бой Усик – Хантер состоялся 8 апреля 2017 года. Украинский боксер победил единогласным решением судей. 

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Теги: бокс, Александр Усик, Майкл Хантер
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Источник: BoxingScene

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