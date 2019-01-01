Ломаченко - Педраса: где смотреть бой

Василий Ломаченко проведет объединительный бой с Хосе Педрасой. Узнайте, где смотреть бой Ломаченко - Педраса.

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Соперником нашего боксера будет Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет в Нью-Йорке 8 декабря.

В Украине будет транслироваться поединок Ломаченко - Педраса на телеканале Интер.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом боя Василия Ломаченко.