Ломаченко - Педраса: где смотреть бой
Василий Ломаченко проведет объединительный бой с Хосе Педрасой. Узнайте, где смотреть бой Ломаченко - Педраса.
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.
Соперником нашего боксера будет Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет в Нью-Йорке 8 декабря.
В Украине будет транслироваться поединок Ломаченко - Педраса на телеканале Интер.
Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что букмекеры считают фаворитом боя Василия Ломаченко.
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