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Ломаченко - Педраса: где смотреть бой

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Василий Ломаченко проведет объединительный бой с Хосе Педрасой. Узнайте, где смотреть бой Ломаченко - Педраса.
Где смотреть бой Ломаченко - Педраса
Где смотреть бой Ломаченко - Педраса
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Соперником нашего боксера будет Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет в Нью-Йорке 8 декабря.

В Украине будет транслироваться поединок Ломаченко - Педраса на телеканале Интер. 

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом боя Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, где смотреть
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