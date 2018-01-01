Ломаченко - Педраса: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита поединка Василия Ломаченко и Хосе Педрасы.

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Соперником нашего спортсмена будет Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Поединок состоится в Нью-Йорке 8 декабря.

По мнению букмекеров, явным фаворитом боя является Василий Ломаченко. Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,08, а на успех его соперника - с коэффициентом 6. Ничья оценивается котировкой 25.

Бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.