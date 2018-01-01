Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой

Деонтей Уайлдер встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Узнайте, где смотреть бой Уайлдер – Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Поединок пройдет в субботу, 1 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. На ринг выйдут боксеры, которые еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

В Украине бой Уайлдер – Фьюри будет транслировать телеканал Интер. Ориентировочный старт поединка – 2 декабря, 05:00 утра по киевскому времени.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

По мнению букмекеров, фаворитом этого боя является Уайлдер.