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Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой

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Деонтей Уайлдер встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Узнайте, где смотреть бой Уайлдер – Фьюри.
Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри
Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Поединок пройдет в субботу, 1 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. На ринг выйдут боксеры, которые еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

В Украине бой Уайлдер – Фьюри будет транслировать телеканал Интер. Ориентировочный старт поединка – 2 декабря, 05:00 утра по киевскому времени.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

По мнению букмекеров, фаворитом этого боя является Уайлдер.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, где смотреть
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