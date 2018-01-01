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Тренер Стивенсона - о бое с Гвоздиком: Нам нужен только нокаут

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Яван Хилл-Стюард прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с Александром Гвоздиком.
Яван Хилл-Стюард и Адонис Стивенсон (в центре)
Яван Хилл-Стюард и Адонис Стивенсон (в центре)
instagram.com/adonissuperman/

Тренер чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Яван Хилл-Стюард заявил, что в поединке против Александра Гвоздика их интересуют только нокаут.

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“Адонис не думал о том, сколько внимания получил Александр Усик после победы над Тони Беллью. Он полностью сосредоточился на Гвоздике, чтобы продолжить свой путь в полутяжелом весе.

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Здорово то, что Адонис всех отправляет в нокаут. Это именно то, чего мы добиваемся на протяжении всей его карьеры. Нам не нужно решение судей и подсчет очков. Нам нужен только нокаут, ведь именно так завещал великий Эманнуэль Стюард“, – цитирует Хилл-Стюарда BoxingScene.

Напомним, бой Стивенсон – Гвоздик состоится 1 декабря в Квебеке (Канада). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя.

Отметим, что букмекеры называют украинца фаворитом этого поединка.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик
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