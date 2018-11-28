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Усик повеселил Ломаченко танцами во время тренировки

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Александр Усик всеми способами бодрит своего друга перед важным чемпионским боем.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomus_17/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отправился в США, чтобы поддержать своего друга Василия Ломаченко в бою против Хосе Педрасы.

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Александр побывал на тренировке своего кума, и во время отдыха Василия решил повеселить его ярким зажигательным танцем, чтобы взбодрить и добавить положительных эмоций. Видео с танцем Усика появилось в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко проведет объединительный бой с Хосе Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке. Следить за этим поединком можно будет в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что Усик также планирует посетить бой другого украинца - Александра Гвоздика, который выйдет в ринг против Адониса Стивенсона. Поединок состоится 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Гвоздик - Стивенсон.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, видео, танцы, прикол
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