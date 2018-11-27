Гвоздик – Стивенсон: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита поединка Александра Гвоздика и Адониса Стивенсона.

Украинец Александр Гвоздик проведет бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBС) в полутяжелом весе.

Соперником украинского боксера будет канадец Адонис Стивенсон. Поединок состоится в Квебеке 1 декабря.

Букмекеры считают украинца фаворитом боя. На победу Александра Гвоздика можно поставить с коэффициентом 1.48. Победа Стивенсона оценивается коэффициентом 2.75. А ничья – 26.

Бой Гвоздик – Стивенсон состоится 1 декабря. Ориентировочное начало боя – 01:20 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.