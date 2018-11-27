Александр Гвоздик проведет чемпионский бой по версии WBC. Узнайте, где смотреть бой Гвоздик - Стивенсон.

Где смотреть бой Гвоздик – Стивенсон fightnews.info

Украинец Александр Гвоздик проведет бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBС) в полутяжелом весе.

Соперником украинского боксера будет канадец Адонис Стивенсон. Поединок состоится в Квебеке 1 декабря.

Бой Гвоздик – Стивенсон состоится 1 декабря. Ориентировочное начало боя – 01:20 по киевскому времени. В Украине бой покажет телеканал Интер.

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