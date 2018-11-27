Гвоздик – Стивенсон: где смотреть бой
Александр Гвоздик проведет чемпионский бой по версии WBC. Узнайте, где смотреть бой Гвоздик - Стивенсон.
Украинец Александр Гвоздик проведет бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBС) в полутяжелом весе.
Соперником украинского боксера будет канадец Адонис Стивенсон. Поединок состоится в Квебеке 1 декабря.
Бой Гвоздик – Стивенсон состоится 1 декабря. Ориентировочное начало боя – 01:20 по киевскому времени. В Украине бой покажет телеканал Интер.
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