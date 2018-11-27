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Стивенсон: Я отправлю Гвоздика в нокаут

Комментариев: 3
Канадец хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон заявил, что собирается досрочно окончить бой с украинским боксером Александром Гвоздиком.

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“Я не чувствую никакого давления. Я финансово обеспечен и могу повесить перчатки на гвоздь хоть сейчас. Но я все еще мотивирован доказывать, что я лучший. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира. Я полностю здоров и сконцентрирован на тренировках. Я - король полутяжелого веса и проведу объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Я собираюсь нокаутировать Гвоздика, потому что именно нокауты продают тебя“, - цитирует боксера BoxingScene.

Ранее Стивенсон назвал преимущества Александра Гвоздика.

Бой Стивенсон - Гвоздик состоится в субботу, 1 декабря.
 

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 20:45
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гость
саня надавай этому сыну раба пилюлей.
vicinq    27.11.2018, 20:15
Оценка:  0
vicinq
Желаем Саше Гвоздику забить гвоздь для перчаток Стивенсона
vicinq    27.11.2018, 20:16
Оценка:  0
vicinq
чтоб было на что вешать
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