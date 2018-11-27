Стивенсон: Я отправлю Гвоздика в нокаут
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон заявил, что собирается досрочно окончить бой с украинским боксером Александром Гвоздиком.
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“Я не чувствую никакого давления. Я финансово обеспечен и могу повесить перчатки на гвоздь хоть сейчас. Но я все еще мотивирован доказывать, что я лучший. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира. Я полностю здоров и сконцентрирован на тренировках. Я - король полутяжелого веса и проведу объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом.
Я собираюсь нокаутировать Гвоздика, потому что именно нокауты продают тебя“, - цитирует боксера BoxingScene.
Ранее Стивенсон назвал преимущества Александра Гвоздика.
Бой Стивенсон - Гвоздик состоится в субботу, 1 декабря.
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