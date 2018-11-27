Деревянченко оценил шансы Гвоздика в бою со Стивенсоном

Украинец дал прогноз на чемпионский бой своего соотечественника.

Украинский боксер Сергей Деревянченко назвал фаворита в поединке своего соотечественника Александра Гвоздика против обладателя титула WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона.

Читай также: Гвоздик показал, как готовится к бою против Стивенсона

“У Саши шансы хорошие. Он сейчас идет вверх, работает с новым тренером. Считаю, что это ему пойдет на пользу. Гвоздик должен выигрывать этот бой.

Читай также: Стивенсон: Гвоздик будет готов к бою, но ему этого не хватит для победы

Будет нелегко. Все бои за чемпионские пояса - это война, поэтому тяжело сказать у кого больше шансов. Но я верю в Гвоздика, он может выиграть, и он должен выиграть“, - сказал Деревянченко в интервью VideoBoxing.

Напомним, бой Стивенсон - Гвоздик состоится 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что соперник украинца Адонис Стивенсон заявил, что не может дождаться этого боя.