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Деревянченко оценил шансы Гвоздика в бою со Стивенсоном

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Украинец дал прогноз на чемпионский бой своего соотечественника.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Деревянченко назвал фаворита в поединке своего соотечественника Александра Гвоздика против обладателя титула WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона.

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“У Саши шансы хорошие. Он сейчас идет вверх, работает с новым тренером. Считаю, что это ему пойдет на пользу. Гвоздик должен выигрывать этот бой.

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Будет нелегко. Все бои за чемпионские пояса - это война, поэтому тяжело сказать у кого больше шансов. Но я верю в Гвоздика, он может выиграть, и он должен выиграть“, - сказал Деревянченко в интервью VideoBoxing.

Напомним, бой Стивенсон - Гвоздик состоится 1 декабря в Квебеке. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что соперник украинца Адонис Стивенсон заявил, что не может дождаться этого боя.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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