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Усик посетил тренировку Ломаченко

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Александр Усик будет поддерживать Василия Ломаченко в бою против Хосе Педрасы.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomus_17/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетил тренировку своего друга и кума Василия Ломаченко, который является чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA.

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Ломаченко в скором времени проведет объединительный бой против обладателя титула WBO Хосе Педрасы. Усик специально прибыл в США, чтобы поддержать соотечественника.

Также в Instagram появилось видео с тренировки украинца.

Отметим, что Александр Усик также планирует посетить чемпионский бой другого украинца Александра Гвоздика, который выйдет в ринг против Адониса Стивенсона в субботу, 1 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.

Напомним, Василий Ломаченко проведет объединительный бой против Хосе Педрасы 8 декабря. Следить за этим поединком можно будет в онлайн трансляции на нашем сайте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, фото, видео, Александр Гвоздик
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