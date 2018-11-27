Стивенсон: Гвоздик хочет занять мое место
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон назвал главные преимущества своего украинского соперника Александра Гвоздика, который в ближайшие выходные попытается завоевать титул.
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“Гвоздик - молодой и спортивный парень, и у него есть желание одержать победу. Сейчас он очень голоден, и он действительно хочет занять мое место. Я был на его месте. Любой боксер, который борется со мной, мотивирован и хочет выиграть, ведь я – №1.
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У Гвоздика есть огромные преимущества – сила, атлетизм, оборона и рост. Также он бронзовый призер Олимпийских игр, но я привык драться с молодыми и большими парнями. Я уже жду встречи с ним в ринге“, - приводит слова Стивенсона RingTV.
Ранее украинский боксер Александр Гвоздик показал, как готовится к бою с Адонисом Стивенсоном. Поддержать Гвоздика в США прибыл абсолютный чемпион мира Александр Усик.
Напомним, бой Стивенсн - Гвоздик состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Следить за поединком можно в онлайн трансляции на нашем сайте.
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