Стивенсон: Гвоздик хочет занять мое место

Адонис Стивенсон позитивно отозвался о своем сопернике Александре Гвоздике.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон назвал главные преимущества своего украинского соперника Александра Гвоздика, который в ближайшие выходные попытается завоевать титул.

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“Гвоздик - молодой и спортивный парень, и у него есть желание одержать победу. Сейчас он очень голоден, и он действительно хочет занять мое место. Я был на его месте. Любой боксер, который борется со мной, мотивирован и хочет выиграть, ведь я – №1.

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У Гвоздика есть огромные преимущества – сила, атлетизм, оборона и рост. Также он бронзовый призер Олимпийских игр, но я привык драться с молодыми и большими парнями. Я уже жду встречи с ним в ринге“, - приводит слова Стивенсона RingTV.

Ранее украинский боксер Александр Гвоздик показал, как готовится к бою с Адонисом Стивенсоном. Поддержать Гвоздика в США прибыл абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Напомним, бой Стивенсн - Гвоздик состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Следить за поединком можно в онлайн трансляции на нашем сайте.