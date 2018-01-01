Боксер выставил свой пояс IBF на продажу, чтобы купить сыну подарок на Рождество

Таким образом Ронни Кларк хочет выручить деньги.

Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на аукцион eBay чемпионский пояс IBF. Мужчина хочет сделать подарок сыну на Рождество.

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“Я выставляю на продажу свой официальный пояс IBF в полулегком весе, который я выиграл в феврале. Мой ближайший бой был отменен из-за травмы соперника, и теперь у меня нет денег, чтобы купить сыну подарок на Рождество. Могу доставить пояс лично, чтобы он точно благополучно достиг адресата“, - цитирует Кларка World Boxing News.

Шотландец получил чемпионский пояс в феврале 2018-го после того, как Зельфа Барретт отказался от поединка. Всего в активе Кларка 21 победа (10 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.