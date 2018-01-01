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Боксер выставил свой пояс IBF на продажу, чтобы купить сыну подарок на Рождество

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Таким образом Ронни Кларк хочет выручить деньги.
Ронни Кларк
Ронни Кларк
www.eveningtelegraph.co.uk

Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на аукцион eBay чемпионский пояс IBF. Мужчина хочет сделать подарок сыну на Рождество.

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“Я выставляю на продажу свой официальный пояс IBF в полулегком весе, который я выиграл в феврале. Мой ближайший бой был отменен из-за травмы соперника, и теперь у меня нет денег, чтобы купить сыну подарок на Рождество. Могу доставить пояс лично, чтобы он точно благополучно достиг адресата“, - цитирует Кларка World Boxing News.

Шотландец получил чемпионский пояс в феврале 2018-го после того, как Зельфа Барретт отказался от поединка. Всего в активе Кларка 21 победа (10 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.

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Теги: бокс, IBF
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Источник: www.worldboxingnews.net

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