Усик прибыл в США, чтобы поддержать Гвоздика и Ломаченко

Александр Усик временно поселился в доме Василия Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик приехал в США, чтобы поддержать своих соотечественников Александра Гвоздика и Василия Ломаченко, которые скоро свои бои за океаном.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы в Америке. В данный момент мы находимся в доме Василия Ломаченко.

Мы приехали большой и дружной компанией поддержать Александра Гвоздика, который будет 1-го декабря боксировать, и Василия Анатольевича, который будет боксировать 8-го декабря. Всем добра", — сказал Усик в видео, размещенном в Instagram.

Гвоздик будет драться с канадцем Адонисом Стивенсоном в Квебеке 1 декабря, а спустя неделю Ломаченко в Нью-Йорке встретиться с пуэрто-риканцем Хосе Педрасой.