Переключиться на мобильную версию

Усик прибыл в США, чтобы поддержать Гвоздика и Ломаченко

Комментариев: 0
Александр Усик временно поселился в доме Василия Ломаченко.
Усик прибыл в США, чтобы поддержать Гвоздика и Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик приехал в США, чтобы поддержать своих соотечественников Александра Гвоздика и Василия Ломаченко, которые скоро свои бои за океаном.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы в Америке. В данный момент мы находимся в доме Василия Ломаченко.

Мы приехали большой и дружной компанией поддержать Александра Гвоздика, который будет 1-го декабря боксировать, и Василия Анатольевича, который будет боксировать 8-го декабря. Всем добра", — сказал Усик в видео, размещенном в Instagram.

Гвоздик будет драться с канадцем Адонисом Стивенсоном в Квебеке 1 декабря, а спустя неделю Ломаченко в Нью-Йорке встретиться с пуэрто-риканцем Хосе Педрасой.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь