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Джошуа признался, за кого будет болеть в поединке Уайлдер - Фьюри

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Боксер надеется провести бой с победителем.
Джошуа признался, за кого будет болеть в поединке Уайлдер - Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил, что будет поддерживать американца Деонтея Уайлдера в поединке против британца Тайсоном Фьюри.

"Я хочу, чтобы победил Уайлдер. Тогда будет больше шансов на то, что мы проведем с ним бой, ведь ему принадлежит чемпионский пояс. Я хочу, чтобы он состоялся уже в 2019 году. Наш поединок – то, чего уже давно хотят болельщики.

Думаю, что нужно провести два боя, среди которых первый должен пройти в Лондоне на Уэмбли" — цитирует Джошуа Daily Express.

Напомним, что бой Уайлдер – Фьюри состоится уже 1-го декабря в Нью-Йорке.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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