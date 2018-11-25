Хирн назвал потенциальных соперников Усика

Известный промоутер назвал имена боксеров, с которыми может сразиться украинец в супертяжелом весе.

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику (16-0, 12 КО) необходимо попробовать себя в супертяжелом весе до встречи с Энтони Джошуа.

"Ему 31 год, он еще недостаточно встреч провел на профессиональном ринге, но уже достаточно хорош, чтобы сразиться с топовыми супертяжами.

Читай также: Усик сохранит свои чемпионские пояса при переходе в супертяжелый вес

Соперниками Усика могут быть Джаррелл Миллер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Адам Ковнацки, Луис Ортис. Есть много возможных вариантов. Думаю, в 2019 году Александр проведет несколько больших боев в супертяжелом весе", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, в последнем своем бою Александр Усик победил Тони Беллью, отправив британца в нокаут в 8-м раунде.

Сообщалось, что украинец должен провести защиту титула WBA в бою против россиянина Дениса Лебедева.