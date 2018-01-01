Бивол по решению судей одолел Паскаля и сумел сохранить пояс WBA

Россиянин провел успешную защиту титула.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол одержал победу над Жаном Паскалем в главном бою турнира в Атлантик-Сити (США).

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Поединок продолжался все 12 раундов. Бивол одержал победу единогласным судейским решением: 117-111, 117-111, 119-109. Таким образом, россиянин успешно провел третью защиту своего титула.

Бивол одержал 15-ю победу в карьере, ни разу не проиграв на профессиональном уровне. Для 36-летнего Паскаля это стало второе поражение в карьере при 33-х победах.

Ранее сообщалось о том, что другой российский боксер Денис Лебедев по очкам выиграл у Майка Уилсона.