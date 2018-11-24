Менеджер Лебедева: Усика обязали провести защиту пояса WBA

Защита титула должна состояться до 10 марта.

Менеджер чемпиона мира по версии WBA с приставкой "в отпуске" в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал, что Всемирная боксерская ассоциация обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести бой с россиянином.

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"Усик останется в тяжелом весе или оставит титул WBA. WBA выпустила резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", – приводит слова Корнилова информационное агентство ТАСС.

Отметим, что в своем последнем поединке Денис Лебедев по очкам выиграл у американца Майка Уилсона.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик не рассматривает Дениса Лебедева в качестве возможного соперника.