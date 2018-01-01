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Лебедев по очкам выиграл у Уилсона

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В Монако прошел вечер профессионального бокса.
Денис Лебедев одолел Уилсона
Денис Лебедев одолел Уилсона
matchroomboxing.com

"Чемпион в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном.

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На протяжении всего боя россиянин владел преимуществом и победил на картах всех трех судей: 119-109, 119-109 и 116-111.

Эта победа стала 32-й для Лебедева в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, украинского боксера Александра Усика не лишали пояса WBA в пользу россиянина Дениса Лебедева.

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Теги: бокс, Денис Лебедев
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