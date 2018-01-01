Джошуа рассказал, при каком условии он готов встретиться с Усиком

Энтони Джошуа выставил приоритеты среди своих потенциальных соперников.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил о желании провести бой с Александром Усиком, если станет абсолютным чемпионом мира.

"Если я стану абсолютным чемпионом мира в супертяжах, хотел бы поединка с Усиком, потому что он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это был бы бой за наследие.

Затем хотел бы встретиться с Тайсоном Фьюри, потом с Диллианом Уайтом", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа нужно завладеть титулом WBC, который сейчас находится у Деонтея Уайлдера.