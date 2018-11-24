Менеджер Уайлдера: После Фьюри будет Джошуа

Шелли Финкель также заявил, что Энтони повезло в бою с Владимиром Кличко.

Промоутер обладателя пояса чемпиона мира в хевивейте по версии WBC Деонтея Уайлдера Шелли Финкель сказал, что Энтони Джошуа просто повезло в бою с Кличко, а его подопечный сможет побить британца.

"Если Джошуа так хочет поединка с Уайлдером, почему он не принял его? Если Джошуа хочет бой с Уайлдером после победы Деонтея над Тайсоном Фьюри, пусть подготавливают контракт на поединок. Но только если он будет разумным, иначе мы не согласимся.

Такам потряс Джошуа. Поветкин, который почти был нокаутирован Прайсом, потряс Джошуа. Джошуа не понимал, что делать с Паркером. Если бы Эмануэль Стюард был жив, Энтони не поднялся бы в шестом раунде боя с Кличко после нокдауна. Этот поединок тогда бы и завершился, потому что Эмануэль смог бы достучаться до Владимир", - приводит слова Деонтея Klitschko-brothers.