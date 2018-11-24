K2 Promotions назвала соперников Беринчика и Малиновского

Вечер бокса состоится в Броварах.

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions анонсировала вечер бокса в Броварах, главным событие которого станет битва украинского боксера Дениса Беринчика против филиппинца Росеки Кристобаля за пояс WBO International.

В тот же вечер другой украинец Олег Малиновский будет отстаивать свой титул чемпиона Европы WBO в поединке с чемпионом Италии Франческо Граделли.

Также в рамках этого вечера бокса свои бои проведут Мишико Беселия, Макс Бурсак и Дмитрий Митрофанов.