K2 Promotions назвала соперников Беринчика и Малиновского
Вечер бокса состоится в Броварах.
Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions анонсировала вечер бокса в Броварах, главным событие которого станет битва украинского боксера Дениса Беринчика против филиппинца Росеки Кристобаля за пояс WBO International.
В тот же вечер другой украинец Олег Малиновский будет отстаивать свой титул чемпиона Европы WBO в поединке с чемпионом Италии Франческо Граделли.
Также в рамках этого вечера бокса свои бои проведут Мишико Беселия, Макс Бурсак и Дмитрий Митрофанов.
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