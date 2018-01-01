Брат Фьюри: Тайсон весил 184 кг и напоминал огромный камень

Томми гордиться своим старшим братом.

Брат бывшего чемпиона мира в супертяжжелом весе Тайсона Фьюри Томми, заявил, что британец сможет с легкостью одолеть обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера.

"Тайсон раньше весил 184 килограмма и напоминал здоровенный камень, лежащий на дне океана. Казалось, что упасть ниже просто невозможно. Он победитель уже потому, что сумел подняться.

После возвращения Тайсон провел всего два боя. А уровень оппозиции, мягко говоря, был не очень высоким. Сейчас он будет боксировать за титул. Кто другой сделал бы то же самое?

Думаю, ему хватит процентов 40 от того Фьюри, который был в 2015 году, чтобы побить Уайлдера. Тайсон — здоровенный лось, но двигается как Мухаммед Али. Я горжусь им. Верю, что он станет чемпионом WBC и двукратным чемпионом мира. Круто звучит, правда?", - цитирует Томми издание Mirror.

Напомним, бой Фьюри против Уайлдера состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе (США) на арене Стейплс-Центр.

Ранее Тайсон Фьюри назвал причину своих пристрастий к наркотикам и алкоголю.